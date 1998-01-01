  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التجمع الديمقراطي للتمريض ينتخب هيئته الادارية الجديدة

الجمعة 19 أبريل 2019 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الديمقراطي للتمريض ينتخب هيئته الادارية الجديدة


غزة / سما /

عقد التجمع الديمقراطي للتمريض الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، مؤتمره الثاني الذي حمل عنوان "مؤتمر شهداء الخدمة الإنسانية" في مدينة غزة.

وانعقد المؤتمر بحضور مسؤول لجنة العمل النقابي في الجبهة الشعبية، أسامة الحج أحمد، وأعضاء اللجنة د. رائد حسنين، وباسل الوحيدي، ورامي الشرافي.

بدوره، أشاد مسؤول لجنة العمل النقابي بانعقاد مؤتمر التجمع الديمقراطي للتمريض، مُثنيًا على الأجواء الديمقراطية التي سادته، وعلى المشاركة الايجابية للمرأة في هذا المؤتمر.

وخلال المؤتمر، عرض مسؤول التجمع الديمقراطي للتمريض محمد الشرافي، التقرير الإداري والمالي للفترة المنصرمة وجرى نقاش معمق أثناء عرض التقرير، كما جرى بعض التعديلات على النظام الداخلي للتجمع وتمت المُصادقة عليها.

وفي ختام المؤتمر، جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة للتجمع بإشراف لجنة العمل النقابي للجبهة الشعبية.

12

الأكثر قراءة اليوم

"صفقة القرن" للتسوية وترويج الوهم ليست الا مجرد مقدمة للنهاية الكبرى

المالية بغزة: هذا ما تجنيه السلطة من إيرادات القطاع

"كان" العبرية : كوخافي يستغل التهدئة للاستعداد للمعركة القادمة مع غزة

"مدار": غزة لم تعد جزءا من النقاش العام حول حل الصراع والاحتلال سينتقل لمرحلة جديدة

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها

الوكالة الأمريكية للتنمية تفصل معظم موظفيها بالضفة وغزة

هنية: انتخابات جامعة بيرزيت حملت رسائل سياسية هامة مفادها..

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بالصور..اصابات بينها خطيرة بالتزامن مع بدء توافد المواطنين شرق قطاع غزة

مخططات ضم الضفة: مستقبل عنيف وقاتم والقيادة الصهيونية اضطرت أن تختار اثنتين بين ثلاث..

اطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

20191904070425

بالاسماء : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية في قطاع غزة

فتح وحماس

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها