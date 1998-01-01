التجمع الديمقراطي للتمريض ينتخب هيئته الادارية الجديدة

غزة / سما /

عقد التجمع الديمقراطي للتمريض الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، مؤتمره الثاني الذي حمل عنوان "مؤتمر شهداء الخدمة الإنسانية" في مدينة غزة.

وانعقد المؤتمر بحضور مسؤول لجنة العمل النقابي في الجبهة الشعبية، أسامة الحج أحمد، وأعضاء اللجنة د. رائد حسنين، وباسل الوحيدي، ورامي الشرافي.

بدوره، أشاد مسؤول لجنة العمل النقابي بانعقاد مؤتمر التجمع الديمقراطي للتمريض، مُثنيًا على الأجواء الديمقراطية التي سادته، وعلى المشاركة الايجابية للمرأة في هذا المؤتمر.

وخلال المؤتمر، عرض مسؤول التجمع الديمقراطي للتمريض محمد الشرافي، التقرير الإداري والمالي للفترة المنصرمة وجرى نقاش معمق أثناء عرض التقرير، كما جرى بعض التعديلات على النظام الداخلي للتجمع وتمت المُصادقة عليها.

وفي ختام المؤتمر، جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة للتجمع بإشراف لجنة العمل النقابي للجبهة الشعبية.