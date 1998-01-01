قيادي بحماس: الاحتلال لايفهم إلا لغة القوة ويجب اطلاق سراح الاسرى بكافة الطرق..

غزة / سما /

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، إن اطلاق سراح الأسرى واجب شرعي ووطني وانساني و يجب السعي الجاد لاطلاق سراحهم وفكاك أسرهم بشتى الطرق المشروعة وعلى رأسها المقاومة وأسر الجنود لأن هذا الاحتلال لايفهم إلا لغة القوة.

وأضاف رضوان في كلمة له بفعاليات جمعة يوم الاسير الفلسطيني،" نوجه التحية لشهدائنا الأبرار وجرحانا البواسل وأسرانا الأبطال الرابضين خلف قضبان الاحتلال بصبر لايلين وبثقة بالله لاتنكسر".

وتابع: نبارك لأسرانا البواسل انتصارهم في معركة الكرامة رقم ٢ الذين أكدوا على أن الكف قادر على أن يهزم المخرز وأن معركة الأمعاء الخاوية قادرة على كسر ارادة السجان.

وأكد القيادي في حماس، على وقوف القيادة بجانب أسرانا البواسل وأن قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم.

واردف: ندعو إلى أوسع حملة تضامن مع أسرانا البواسل على المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي وضرورة تقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وأدان رضوان، كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وندعو أبناء أمتنا إلى فضح المطبعين والتبرؤ منهم لأن التطبيع خيانة وطعنة غادرة لتضحيات وشهداء أبناء شعبنا.

وشدد القيادي في حماس، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن غزة دون قيد أو شرط وتحقيق حق العودة وافشال صفقة القرن ومواجهة التطبيع.