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نعلين تحيي يوم الأسير وذكرى استشهاد الناشط باسم ابو رحمة

الجمعة 19 أبريل 2019 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نعلين تحيي يوم الأسير وذكرى استشهاد الناشط باسم ابو رحمة


رام الله / سما /

احيا المشاركون في مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، اليوم الجمعة، ذكرى يوم الاسير الفلسطيني، وذكرى استشهاد ناشط المقاومة الشعبية باسم ابو رحمة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت عقب اداء صلاة الجمعة جنوب القرية، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، ان مواجهات اندلعت بين المشاركين وقوات الاحتلال عند الجدار العنصري جنوبي القرية، اطلق جنود الاحتلال خلالها الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اصابة مواطن في خاصرته والعشرات بحالات اختناق.

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