أغلى سيارة في مزاد "بالم بيتش 2019" الأمريكي إنتاج 1947

وكالات / سما /

شهد المزاد الذي أقيم في صالة مزادات "بارت جاكسون" بمنطقة "بالم بيتش" الأمريكية بيع السيارة "بويك سوبر 8" إنتاج عام 1947 بأغلى سعر في المزاد متفوقة على السيارة فائقة السرعة "لكزس إل.إف.أيه" إنتاج 2012 والسيارة "ماكلارين 720 إس" إنتاج .2018

بلغ سعر السيارة "بويك سوبر 8" إنتاج عام 2012 في المزاد 412 ألف دولار وهو رقم يصعب تخيله على حد وصف موقع "موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات. وتعمل السيارة بمحرك سعة 2ر6 لتر بقوة 580 حصانا وعزم شدته 550 رطلا لكل قدم مكعب.

في الوقت نفسه تم بيع السيارة "لكزس إل.إف.أيه" إنتاج 2012 بسعر 352 ألف دولار وهو ما يبدو لأول وهلة سعرا منخفضا نسبيا خاصة وأن السيارة لم تقطع أكثر من 5000 ميل منذ خروجها من المصنع، في حين كان سعرها عند بيعها لأول مرة 375 ألف دولار. وكانت هذه السيارة واحدة من 170 تم إنتاجها من هذا الطراز للسوق الأمريكية. ويعني هذا أن هذه السيارة ليست نادرة بنفس درجة نسخة "لكزس إل.إف.أيه نوربورجرينج" التي تم إنتاج 15 سيارة فقط منها. وقد تم بيع واحدة من هذه النسخة في صالة سوثبي للمزادات بسعر 885 ألف دولار. وكانت هذه السيارة قد قطعت 54 ميلا فقط منذ خروجها من المصنع.

وكانت ثالث اغلى سيارة في مزاد "بالم بيتش 2019" بصالة مزادات "باريت جاكسون" هي "ماكلارين 720 إس" إنتاج 2018 والتي تم بيعها بسعر 324 ألف و500 دولار . وهذه السيارة مزودة بمحرك شحن تربو مزدوج بقوة 710 أحصنة وسعة 4 لترات وتستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال أقل من ثلاث ثوان وتبلغ سرعتها القصوى 212 ميلا في الساعة إذا توفر الطريق المناسب والشجاعة الكافية لدى السائق بحسب موقع "موتور تريند. ولم يجد أول مالك لهذه السيارة الوقت (أو الرغبة) لاستخدامها حيث قطع بها 329 ميلا قبل طرحها للبيع في المزاد.