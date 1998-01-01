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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 19 أبريل 2019 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية للقطاع تحت شعار "جمعة يوم الاسير الفلسطيني".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة للمشاركة في فعاليات جمعة يوم الاسير الفلسطيني المقامة على ارض مخيمات العودة شرقي للقطاع.

وبحسب المصادر،  اطلقت قوات الاحتلال النار صوب مجموعة شبان قرب السياج شرقي بلدة خزاعة جنوبي قطاع غزة.

بدورها، قالت وزارة الصحة بغزة إن الطواقم الطبية تعمل بمسؤولية وطنية ومهنية وبذل كل جهد مستطاع لانقاذ حياة الجرحى ورعايتهم رغم الحصار الاسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحقهم وهي ماضية في تقديم رسالتها الانسانية مع انطلاق فعاليات الجمعة ال55 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير لمُشاركة الفعالة والواسعة في جمعة "يوم الأسير الفلسطيني" بمخيمات العودة، مؤكدة على مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.

يشار الى أن مسيرات العودة انطلقت منذ 30 مارس/اذار عام 2018 على طول الحدود الشرقية،  بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار على قطاع غزة المستمر للعام 12 على التوالي من قبل قوات االاحتلال.

يتبع...

#مسيرات العودة #حدود غزة #قطاع غزة #اسرائيل #جمعة يوم الاسير

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