هذه أضرار النوم أقل من 5 ساعات

وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة لباحثين أمريكيين مضار إحدى أكثر الخرافات العشرين، شيوعاً عن النوم.

وقال الباحثون، إن النوم بشكل منتظم 4 أو 5 ساعات، يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والموت المبكر، وذلك بعد البحث في أكثر من 8 آلاف موقع إلكتروني، وتقارير إخبارية ومنشورات علمية.

وقالت الدكتورة ريبيكا روبينز، التي قادت الدراسة من كلية الطب بجامعة نيويورك: "لدينا أدلة مستفيضة، لإثبات أن النوم باستمرار خمس ساعات في الليلة أو أقل، يزيد خطر الإصابة بعواقب صحية ضارة".

وتقدم الدراسة، التي نُشرت في مجلة سليب هيلث، نصائح للذين يكافحون من أجل النوم، وتقول إن عليهم النهوض وأداء مهام غير مرهقة، ثم العودة إلى الفراش.

وتنصح الدراسة بالامتناع عن مشاهدة التلفزيون قبل النوم، حسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.