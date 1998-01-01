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مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على "إنستغرام"

الجمعة 19 أبريل 2019 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة جماعية للفيديوهات.. ميزة قادمة على "إنستغرام"


وكالات / سما /

من المنتظر أن يطلق تطبيق "إنستغرام" ميزة جديدة تتيح مشاهدة الفيديوهات والمقاطع في الوقت نفسه مع أصدقائك والتعرف على ردود أفعالهم.

ووفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، فإن إنستغرام يختبر خاصية "واتش بارتي"، التي تهدف إلى دعوة أصدقائك لمشاهدة فيديو معك في الوقت نفسه، مع التعبير عن ردود أفعالهم حوله.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الميزة غير متوفرة حاليا على إنستغرام، لكن تم اكتشافها من قبل مهندس البرمجيات، جين مانشون وونغ.

وفكرة "واتش بارتي" هي أنه يمكنك إعداد جلسة "مشاهدة مشتركة" مع صديق أو أكثر، بعد تحديد مجموعة من المقاطع الفيديو الموصى بها من خلال التطبيق، ويتم تشغيل الفيديوهات في نفس الوقت لكل المنضمين للجلسة الجماعية.

#الفيديوهات #إنستغرام

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