مواصفات أحدث هواتف سامسونج وآبل وهواوي

وكالات / سما /

كشفت أشهر الشركات العالمية لإنتاج الهواتف الذكية عن أحدث موديلاتها لعام 2019، خلال الأشهر القليلة الماضية التي تميزت بالعديد من المواصفات الحصرية التي تهدف بها مضاعفة مبيعاتها سوق الهواتف العالمية، من بينها العملاق الأمريكي آبل الذي كشف عن ثلاثة من أشهر هواتفه الذكية، بالإضافة إلى هواوي التي أعلنت عن جيلها الجديد من هواتفPro الذكية.

كما كشفت سامسونج مع بداية شهر أبريل عن Galaxy A80 بكاميرا حصرية منزلقة قابلة للتدوير؛ تعرف على مواصفات أحدث الهواتف السابقة في التقرير التالي.

هاتف Galaxy A80

أحدث هواتف العملاق الكوري سامسونج الذي أُعلن عنه منذ أيام قليلة، ويتميز الهاتف الذكي بتصميم جديد يعرف باسم "Era of Live"، الذي يُعد البداية الأولى لسلسلة هواتفA الذكية التي تتميز بكاميراتها المنزلقة قابلة للتدوير.

وتعمل الكاميرا المنزلقة بتقنية ميكانيكية حديثة تعمل على منح المستخدم القدرة على استخدام الكاميرا أمامية وخلفية في آن واحد، بالإضافة إلى أعلى أداء خلال تسجيل الفيديو وصور السلفي.

كاميرا Galaxy A80

وتأتي كاميرا هاتف Galaxy A80 بالعديد من المواصفات الحصرية من بينها:

دقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

تقنية Super Steady أو التثبيت.

مستشعر ثانٍ بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات واسعة بعرض 123 درجة لتسجيل الفيديو.

مستشعر ثالث 3D ToF لدعم الصور الثابتة والفيديوهات.

مواصفات هاتف Galaxy A80

شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وعرض 1080 في 2400 بيكسل

مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

بطارية سعة 3700 mAh، وشاحن سريع بقوة 25W.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أحدث هواتف آيفون 2019

وكشفت العملاق الأمريكي خلال 2019، عن ثلاثة موديلات من أحدث هواتفها الذكية التي حققت مبيعات خيالية فاقت كل التوقعات، وذلك لإمكانياتها المميزة إلى جانب أسعارها المتوسطة، وهي iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR .

مواصفات هاتف iPhone XS

شاشة OLED وبدقة 2436×1125.

طبقة حماية للشاشة من الزجاج المقوى.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.

سعة تخزين من 64 جيجا بايت وصولاً إلى 512 جيجا بايت.

معالج A12 الذي يُعد الأقوى والأحدث في العالم.

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل.

تقنية FaceID.

السعر 1000 دولار أمريكي.

مواصفات هاتف iphone xs max

ويضم الهاتف العديد من المواصفات السابقة لموديل iPhone XS، إلا أنه يأتي بمقاس شاشة أكبر وبوزن أقل، بالإضافة إلى معايير IP68 الذي يمنح الهاتف القدرة على مقاومة الماء والأتربة.

مواصفات هاتف iphone XR

يُعد الأقل بين الهاتفين السابقين، حيث يضم شاشة LCD ومعالج A12 بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، وسعة التخزين من 64 وصولاً إلى 256 جيجا بايت.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل، ويأتي الهاتف بستة ألوان، وبسعر 750 دولاراً أمريكياً.

أحدث هواتف هواوي

كشفت هواوي خلال 2019، عن هاتفيها P30 Pro وهواوي P30 lite؛ اللذين يُعدان الأفضل من بين هواتف الشركة الصينية.

هواوي P30 Pro

ويأتي الهاتف الذكي بالعديد من المميزات الحصرية، من بينها كاميرا رباعية تمنح المستخدم القدرة على التقاط أفضل مقاطع الفيديو والصور حتى في الإضاءة المنخفضة.

مواصفات هواوي P30 Pro

أربع كاميرات خلفية.

ذاكرة 8 جيجا بايت، ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 أو 512 جيجا بايت.

فتح الشاشة ببصمة الإصبع.

بطارية بقوة 4200 مللي أمبير مع شاحن سريع.

يدعم الجهاز خاصية الشحن اللاسلكي.