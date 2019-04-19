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وزير أمن الاحتلال يمنع إقامة دوري للأشبال على ملعب بيت صفافا

الجمعة 19 أبريل 2019 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير أمن الاحتلال يمنع إقامة دوري للأشبال على ملعب بيت صفافا


القدس المحتلة / سما /

منع وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان اليوم الجمعة ، اقامة دوري كرة قدم للأشبال على ملعب بيت صفافا الواقعة على الطريق ما بين بيت لحم والقدس، بحجة ان هذا الدوري يقام بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني .

فقد اقتحمت قوة من رجال الأمن الإسرائيلي مقر النادي العربي بيت صفافا والملعب المجاور، وعلقت أمرا أصدره الوزير الاسرائيلي، منعت فيه قيام الدوري .

وجاء في أمر المنع : بعد إعلامي بأنه و بتاريخ 19/4/2019 يوجد تخطيط لقيام دوري كرة القدم على ملعب بيت صفافا / القدس على شرف الاحتفال بيوم الاسير الفلسطيني من قبل او برعاية السلطة الوطنية الفلسطينية ، وبدون تصريح مكتوب، وفقا للقانون بند 3 (أ ) حسب القانون المطبق بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة .

وحسب صلاحياتي من قوة بند 3 (ب) للقانون، آمر بمنع القيام بهذا الاجتماع و في أي مكان اخر من داخل " دولة اسرائيل " وأيضا أمر كل انسان مسئول عامل في الاجتماع وصاحب المحل او صاحب الملعب او النادي ومن حولها بمنع قيام الاجتماع او استمرار القيام به وفي أي مكان اخر داخل" دولة إسرائيل"

#ملعب بيت صفافا

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