الاحتلال يقمع فعالية تضامنية مع الأسرى قبالة سجن "عوفر"

القدس المحتلة / سما /

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية تضامنية مع الأسرى نظمت في قرية رافات شمال القدس المحتلة، إحياء ليوم الأسير الفلسطيني.

وكان مئات المصلين قد أدوا صلاة الجمعة في أراضي القرية المتاخمة لسجن "عوفر" الاحتلالي، بدعوة من حركة "فتح" في منطقة شمال غرب القدس، حيث أكد خطيب الجمعة ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى البواسل وأهمية تجسيد الوحدة الوطنية في أرض الرباط لمواجهة غطرسة الاحتلال.

وعقب أداء الصلاة، رفع الشبان العلم الفلسطيني ورايات حركة "فتح" على السياج المحيط بالسجن، في حين داهمت قوات الاحتلال القرية وأطلقت قنابل الغاز، والرصاص، تجاه المشاركين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

بدوره، دعا القيادي في حركة "فتح" سعيد يقين، إلى تكثيف المقاومة الشعبية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل الأنباء التي تتحدث عن قرب إعلان "صفقة العار" الأميركية، مؤكدا أن شعبنا قادر على إفشالها، كما أفشل المخططات التصفوية السابقة.