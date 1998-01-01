  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقمع فعالية تضامنية مع الأسرى قبالة سجن "عوفر"

الجمعة 19 أبريل 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع فعالية تضامنية مع الأسرى قبالة سجن "عوفر"


القدس المحتلة / سما /

 أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية تضامنية مع الأسرى نظمت في قرية رافات شمال القدس المحتلة، إحياء ليوم الأسير الفلسطيني.

وكان مئات المصلين قد أدوا صلاة الجمعة في أراضي القرية المتاخمة لسجن "عوفر" الاحتلالي، بدعوة من حركة "فتح" في منطقة شمال غرب القدس، حيث أكد خطيب الجمعة ضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى البواسل وأهمية تجسيد الوحدة الوطنية في أرض الرباط لمواجهة غطرسة الاحتلال.

وعقب أداء الصلاة، رفع الشبان العلم الفلسطيني ورايات حركة "فتح" على السياج المحيط بالسجن، في حين داهمت قوات الاحتلال القرية وأطلقت قنابل الغاز، والرصاص، تجاه المشاركين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

بدوره، دعا القيادي في حركة "فتح" سعيد يقين، إلى تكثيف المقاومة الشعبية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل الأنباء التي تتحدث عن قرب إعلان "صفقة العار" الأميركية، مؤكدا أن شعبنا قادر على إفشالها، كما أفشل المخططات التصفوية السابقة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: تشكيل عسكري جديد لحماس.. من يدربه وما هي اهم مهامه؟

"صفقة القرن" للتسوية وترويج الوهم ليست الا مجرد مقدمة للنهاية الكبرى

المالية بغزة: هذا ما تجنيه السلطة من إيرادات القطاع

"كان" العبرية : كوخافي يستغل التهدئة للاستعداد للمعركة القادمة مع غزة

"مدار": غزة لم تعد جزءا من النقاش العام حول حل الصراع والاحتلال سينتقل لمرحلة جديدة

هنية: انتخابات جامعة بيرزيت حملت رسائل سياسية هامة مفادها..

شقيقتان سعوديتان تطلبان الحماية الدولية بعد فرارهما إلى جورجيا

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مخططات ضم الضفة: مستقبل عنيف وقاتم والقيادة الصهيونية اضطرت أن تختار اثنتين بين ثلاث..

اطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

20191904070425

بالاسماء : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية في قطاع غزة

فتح وحماس

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها