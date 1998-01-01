أليجري يرد على الجميع : رونالدو هو مستقبل يوفنتوس

وكالات / سما /

أكد ماسيمليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو “مستقبل اليوفي”، مشيرًا إلى مباراة مساء غد أمام فيورنتينا يجب أن تنتهي باحتفال السيدة العجوز بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق يوفنتوس منافسه فيورنتينا، ضمن فعاليات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، ويحتاج اليوفي فقط لنقطتين كي يتوج بالكالتشيو بشكل رسمي.

وكانت التقارير الصحفية الإيطالية أمس قد تحدثت عن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، وأشارت إلى رحيله عن السيدة العجوز في صيف عام 2020.

وتحدث أليجري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فيورنتينا قائلاً “كريستيانو هو مستقبل يوفنتوس، وقدّم مستويات رائعة معنا هذا العام، وسيفعل ذلك مجددًا في الموسم المقبل، بالطبع هو يشعر بخيبة أمل كبيرة مثلنا جميعًا، ولكنه هادئ”.



وأضاف “تواجد رونالدو مع يوفنتوس لن يضمن التتويج بدوري الأبطال، فهذه هي كرة القدم، الآن علينا المضي قدمًا والتفكير في الفوز بالدوري”.

وتكلم عن مباراة مساء غد قائلاً “كريستيانو سيشارك في مباراة فيورنتينا، وكوادرادو أيضًا، ويجب أن نحظى بيوم رائع ونحتفل بالفوز بالدوري”.

وتابع “إذا نجحنا في التتويج باللقب مساء غد، سبدأ في التخطيط للموسم المقبل، وسنقوم بتقييم كل شيء حدث هذا الموسم سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، وهذا العام كان رائعًا بالنسبة لليوفي بعد الفوز بالسوبر الإيطالي، والدوري”.

وأكمل “ماتيا بيرين، وسامي خضيرة سيغيبان حتى نهاية الموسم، وقد يلتحق بهم ماريو ماندزوكيتش، وديبالا سيغيب لمدة 20 يومًا، ودوجلاس وكاسيريس 10 أيام، وكيليني قد يعود أمام الإنتر، وبارزالي أصبح بحالة جيدة”.