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مورينيو: أياكس يمكنه هزيمة ليفربول أو برشلونة في النهائي!

الجمعة 19 أبريل 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو: أياكس يمكنه هزيمة ليفربول أو برشلونة في النهائي!


وكالات / سما /

كشف السيد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي الكبير الذي يأمل في العودة إلى التدريب الصيف المقبل عن الطريقة المثلى للتغلب على أياكس أمستردام الهولندي، الحصان الأسود في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفجر فريق المدرب إريك تن هاج مفاجآتين متتاليتين من العيار الثقيل بالإطاحة بحامل اللقب، ريال مدريد الإسباني من الدور ثمن النهائي عقب التغلب عليه برباعية في معقله، سانتياجو بيرنابيو، ثم أزاح يوفنتوس الإيطالي بقيادة النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو من دور الثمانية عقب الفوز على فريق السيدة العجوز في عقر داره بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويقوم الرجل الخاص هذه الأيام بالتحليل عبر وسائل الإعلام، وتحدث إلى روسيا اليوم حول طريقة التفوق على أياكس، الذي سيواجه توتنهام الإنجليزي في نصف نهائي التشامبيونزليج، فقال “لقد قدمنا لهم المباراة التي لا يريدونها (بالإشارة إلى مانشستر يونايتد). لقد اشتكوا من اللعب الطويل إلى فيلايني، المباراة البدنية”.

وأضاف “لقد اشتكوا لأنهم غير قادرين على التعامل مع ذلك. إن واجهت أياكس وأنت تلعب كرتهم الخاصة، فأنت تخاطر، هم أفضل منك”.

وتابع “يمكنني تخيلهم يلعبون ضد ليفربول أو برشلونة في النهائي. إن فعلوا، يمكنهم الفوز من خلال مستواهم”.

#جوزيه مورينيو #ليفربول #برشلونة

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