  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

الجمعة 19 أبريل 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية


رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون، إحياء ليوم الأسير الفلسطيني، والذكرى العاشرة لاستشهاد ابن القرية باسم أبو رحمة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ومتضامنون أجانب، إضافة لنشطاء سلام إسرائيليين.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

وطالب منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين راتب أبو رحمة بتفعيل المقاومة الشعبية لتشمل كافة محافظات الوطن.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: تشكيل عسكري جديد لحماس.. من يدربه وما هي اهم مهامه؟

"صفقة القرن" للتسوية وترويج الوهم ليست الا مجرد مقدمة للنهاية الكبرى

المالية بغزة: هذا ما تجنيه السلطة من إيرادات القطاع

"كان" العبرية : كوخافي يستغل التهدئة للاستعداد للمعركة القادمة مع غزة

"مدار": غزة لم تعد جزءا من النقاش العام حول حل الصراع والاحتلال سينتقل لمرحلة جديدة

هنية: انتخابات جامعة بيرزيت حملت رسائل سياسية هامة مفادها..

شقيقتان سعوديتان تطلبان الحماية الدولية بعد فرارهما إلى جورجيا

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مخططات ضم الضفة: مستقبل عنيف وقاتم والقيادة الصهيونية اضطرت أن تختار اثنتين بين ثلاث..

اطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

20191904070425

بالاسماء : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية في قطاع غزة

فتح وحماس

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها