آرسنال يكرر فوزه على نابولي ويتأهل إلى نصف النهائي

وكالات / سما /

حقق آرسنال الإنجليزي الفوز على مستضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وكرر آرسنال فوزه على نابولي مرة ثانية بعد الفوز عليه ذهاباً على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بهدفين نظيفين لينتصر في مجموع المبارتين بنتيجة 3-0 ويتأهل رسمياً الى الدور نصف النهائي.

وبدأ اللقاء سريعاً جداً من جانب الفريقين، حيث أراد نابولي من الدقيقة الأولى العودة في النتيجة، ولكن المفاجأة جاءت مع أسلوب آرسنال الذي دخل المباراة ضاغطاً ومهاجماً نابولي على الرغم من نتيجة الذهاب المريحة.

وسجل الفرنسي أليكساندر لاكازيت هدف آرسنال الأول القاتل والمهم للغاية خارج ملعبه، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

ونفذ أليكساندر أرنولد ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة للغاية على حدود حوالي 24 يارده من مرمى حارس نابولي، لتسكن الشباك ويتقدم الجانرز في النتيجة.

واستمر الفريقين بإتباع أسلوب الضغط على حامل الكرة، حيث كان اللقاء أغلبيته سجلاً وصراع في وسط الملعب بين نابولي وآرسنال، والتي فاز بها الجانرز في العديد من الأوقات.

وفي الشوط الثاني استغل آرسنال اندفاع لاعبي نابولي الزائد وقام لاعبيه بالعديد من الهجمات المرتدة ولكن دون النجاح بهز شباك الحارس ميرانتي، لبنتهي اللقاء بفوز آرسنال بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ضرب آرسنال موعداً في الدور نصف النهائي أمام فالنسيا، الفريق الإسباني الذي تأهل هو الآخر على حساب مواطنه فياريال.