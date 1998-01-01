ميسي نجماً للأسبوع في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة أفضل لاعب في مباريات إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2018-2019.

ولعب ليونيل ميسي مباراة الإياب وتألق فيها ، بتسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي ، ليتفوق على الجميع ويحصد الجائزة.

وحقق برشلونة الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل ، وسجل الثلاثية كل من ليونيل ميسي – هدفين – والبرازيلي فيليب كوتينيو ، ليحجز “البلوجرانا” مقعداً له في نصف النهائي بعد الفوز ذهاباً بهدفٍ دون مقابل.

وشهدت الجولة ذاتها تأهل أياكس أمستردام بفوز على يوفنتوس ، وتوتنهام هوتسبير رغم خسارته أمام مانشستر سيتي ، وليفربول بعد تكرار فوزه على بورتو.

ونافس ميسي على الجائزة كل من المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ، والنجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون ، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

يذكر أن ميسي صعد إلى صدارة جدول ترتيب الهدافين في دوري الأبطال بفضل الثنائية ، وفي رصيده 10 أهداف ، مقابل 8 أهداف لملاحقه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن نصف النهائي يجمع برشلونة مع ليفربول ، وأياكس مع توتنهام.