هازارد إلى ريال مدريد خلال أيام .. هل ستتم الصفقة ؟

وكالات / سما /

ما زال الحديث عن صفقة انتقاله إدين هازارد نجم تشيلسي إلى ريال مدريد أكثر ما يشغل بال الصحافة الإسبانية في الأسابيع الماضية، وذلك بسبب العوامل العديدة التي ترجح إتمام الصفقة بين الأطراف الثلاثة.

صحيفة ماركا الإسبانية أكدت في تقرير نشرته صباح اليوم الجمعة على أن انتقال هازارد إلىريال مدريد سيتم خلال الأيام القلية المقبلة، مشيرة إلى المفاوضات جارية الآن وسيتم الاتفاق على جميع التفاصيل في وقت قريب.

وتوقعت الصحيفة المدريدية أن الصفقة ستكلف ريال مدريد 100 مليون يورو، وهذا مبلغ ليس كبيراً على لاعب بمواصفات هازارد مقارنة بأسعار السوق الحالية، حيث طلب تشيلسي الحصول على 200 مليون يورو في الصيف الماضي مقابل التخلي عن خدمات النجم البلجيكي.

انخفاض سعر هازارد للنصف يعود إلى أنه تبقى عام واحد في عقده مع البلوز، وقد رفض تجديد العقد مرتين في الأشهر الماضية، وبالتالي سيكون تشيلسي مضطراً لبيعه هذا الصيف بسعر معقول لتجنب رحيله مجاناً في الصيف التالي.

وأضاف التقرير أن العلاقة بين تشيلسي وريال مدريد تحسنت كثيراً هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد أن وافق النادي الملكي على إعارة النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، وهو على استعداد للتخلي عنه بشكل نهائي لو نجح النادي اللندني في الاستئناف الذي قدمه ضد العقوبة المفروضة عليه في سوق الانتقالات.