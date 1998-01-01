  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية: لا بد من تعبئة الموقف العربي بمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية

الجمعة 19 أبريل 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية: لا بد من تعبئة الموقف العربي بمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، على ضرورة تعبئة الموقف العربي في مواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات له،  إن الصورة العامة ليست مطمئنة بغض النظر عن حقيقة ما يثار في الإعلام بخصوص "صفقة القرن"، لكن الصورة العامة ليست مطمئنة من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق الفلسطيني.

وأضاف زكي: أن الجانب الفلسطيني طلب عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل،  لكي يطلعهم الرئيس محمود عباس على آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ضوء ما يتردد إعلاميا بشأن قرب الإعلان عما يطلق عليه "صفقة القرن"، وبالتالي هناك مستجدات يرغب الرئيس بطرحها، مضيفا أن الاجتماع في غاية الأهمية لأنه سيتم فيه الاستماع لهذه المعطيات وللموقف الفلسطيني مما يحتمل إعلانه فيما يخص "صفقة القرن " وقرب الإعلان عنها .

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: تشكيل عسكري جديد لحماس.. من يدربه وما هي اهم مهامه؟

"صفقة القرن" للتسوية وترويج الوهم ليست الا مجرد مقدمة للنهاية الكبرى

المالية بغزة: هذا ما تجنيه السلطة من إيرادات القطاع

"كان" العبرية : كوخافي يستغل التهدئة للاستعداد للمعركة القادمة مع غزة

"مدار": غزة لم تعد جزءا من النقاش العام حول حل الصراع والاحتلال سينتقل لمرحلة جديدة

هنية: انتخابات جامعة بيرزيت حملت رسائل سياسية هامة مفادها..

شقيقتان سعوديتان تطلبان الحماية الدولية بعد فرارهما إلى جورجيا

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مخططات ضم الضفة: مستقبل عنيف وقاتم والقيادة الصهيونية اضطرت أن تختار اثنتين بين ثلاث..

اطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

20191904070425

بالاسماء : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية في قطاع غزة

فتح وحماس

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها