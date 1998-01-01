الجامعة العربية: لا بد من تعبئة الموقف العربي بمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، على ضرورة تعبئة الموقف العربي في مواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات له، إن الصورة العامة ليست مطمئنة بغض النظر عن حقيقة ما يثار في الإعلام بخصوص "صفقة القرن"، لكن الصورة العامة ليست مطمئنة من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق الفلسطيني.

وأضاف زكي: أن الجانب الفلسطيني طلب عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل، لكي يطلعهم الرئيس محمود عباس على آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ضوء ما يتردد إعلاميا بشأن قرب الإعلان عما يطلق عليه "صفقة القرن"، وبالتالي هناك مستجدات يرغب الرئيس بطرحها، مضيفا أن الاجتماع في غاية الأهمية لأنه سيتم فيه الاستماع لهذه المعطيات وللموقف الفلسطيني مما يحتمل إعلانه فيما يخص "صفقة القرن " وقرب الإعلان عنها .