جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت تنظم ماراثون "الحق في التعليم" الثاني

رام الله / سما /

نظمت جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، اليوم الجمعة، النسخة الثانية من "ماراثون الحق في التعليم"، الذي يعود ريعه لصالح صندوق المنح التعليمية.

وانطلق الماراثون من بلدة بيرزيت شمال رام الله باتجاه حرم الجامعة، حيث جرت فعاليات فنية وترفيهية في المدرج الرياضي للمشاركين، إلى جانب تكريم الفائزين بالمراتب الأولى.

ووفقا للمنظمين، سعى الماراثون إلى توفير أكثر من 100 منحة تعليمية لدعم الطلبة المحتاجين في جامعة بيرزيت، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

يذكر أن جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت تهدف إلى توفير المساعدات والمنح للطلبة المحتاجين، وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة، وتعزيز وتقوية الروابط الثقافية والاجتماعية بين الجامعة والمجتمع، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية ومختلف السلطات المحلية للاستفادة من نشاطات الجامعة العلمية وخبراتها الفنية، واستقطاب أعضاء جدد فاعلين بالعمل المجتمعي من أجل دعم برامج الجمعية بطرق مختلفة كل حسب تخصصه، والمساهمة في تمكين الطلبة من ناحية منحهم تدريبات في مجالات الحرف اليدوية والفنية تضيف لخبراتهم العملية، والعمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتقديم ساعات عمل تطوعية خلال فترة دراستهم بالجامعة مقابل المساعدات التي يتلقونها من خلال برامج الجمعية المختلفة.

وتأسست الجمعية عام 1993 في مدينة رام الله لتشكل الذراع الاستنادي والداعم لجامعة بيرزيت وطلبتها معنويا وماديا وعلميا، من خلال تجمع نخبة من رجال أعمال واقتصاديين وأكاديميين وإداريين ومهنيين متخصصين، وغيرهم من المجتمع المحلي.