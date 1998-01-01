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الرئيس عباس الى القاهرة غدا..

الجمعة 19 أبريل 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس الى القاهرة غدا..


رام الله / سما /

قال دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الرئيس محمود عباس سيصل يوم غد السبت إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف اللوح أن الرئيس سيحضر اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بعد غد الأحد، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يعقد بناء على طلب دولة فلسطين.

وأشار إلى أن الرئيس سيطلع وزراء الخارجية العرب على التطورات الأخيرة للأوضاع في فلسطين.

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