  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي تدعو لتشكيل جبهة عربية لرفض ومواجهة صفقة القرن الأمريكية

الجمعة 19 أبريل 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدعو لتشكيل جبهة عربية لرفض ومواجهة صفقة القرن الأمريكية


غزة / سما /

دعت حركة الجهاد الإسلامي  إلى تشكيل جبهة عربية لرفض ومواجهة صفقة القرن الأمريكية.

وقالت الحركة"في بيان لها :"  نرفض اختصار قيام الدولة الفلسطينية في قطاع غزة فقط، أو بدون غزة، مهما كلّف ذلك من ثمن، ورفض أي أفكار من قبيل فكرة الوطن البديل أو الأرض البديلة".

وأضافت أن الاعتراف بإسرائيل تهديد للهوية ووجود العالم العربي والإسلامي، فالتطبيع أداة لتمرير صفقة القرن ونهب الثروات وتعميق الانقسام المذهبي والطائفي بالأمة، وخلق عداءات داخلية بين دول وشعوب الأمة.

وتابعت: نرفض أي مقترحات تمس بوحدة الأراضي العربية، والحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية لمواجهة التداعيات الخطيرة لصفقة القرن التي تستهدف تمزيق وتقسيم المنطقة وإعادة رسم خرائطها وفق الرؤية الاستعمارية الأمريكية.

ودعت الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، والتوافق على موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، من أجل انتخاب قيادة جديدة قادرة على مواجهة التحديات واعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

كما طالبت بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة 2005 وباقي الاتفاقات، بما يضمن مشاركة الكل الوطني في المنظمة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: تشكيل عسكري جديد لحماس.. من يدربه وما هي اهم مهامه؟

السنوار يرد على الانباء حول تشكيل حماس لجنة ادارية للعمل الحكومة بغزة

الشرطة تكشف تفاصيل مقتل الطفل قديح وسط قطاع غزة

المالية بغزة: هذا ما تجنيه السلطة من إيرادات القطاع

"كان" العبرية : كوخافي يستغل التهدئة للاستعداد للمعركة القادمة مع غزة

"مدار": غزة لم تعد جزءا من النقاش العام حول حل الصراع والاحتلال سينتقل لمرحلة جديدة

انتخابات جامعة بيرزيت وتجربة حُكم حماس..د. عبير ثابت

الأخبار الرئيسية

20191904070425

بالاسماء : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية في قطاع غزة

فتح وحماس

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها

نتنياهو : " إسرائيل تحظى بإعجاب الدول العربية والإسلامية "

مسيرات العودة

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "يوم الاسير الفلسطيني" بمخيمات العودة شرقي القطاع

"صفقة القرن" للتسوية وترويج الوهم ليست الا مجرد مقدمة للنهاية الكبرى