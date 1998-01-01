الجهاد الإسلامي تدعو لتشكيل جبهة عربية لرفض ومواجهة صفقة القرن الأمريكية

غزة / سما /

دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى تشكيل جبهة عربية لرفض ومواجهة صفقة القرن الأمريكية.

وقالت الحركة"في بيان لها :" نرفض اختصار قيام الدولة الفلسطينية في قطاع غزة فقط، أو بدون غزة، مهما كلّف ذلك من ثمن، ورفض أي أفكار من قبيل فكرة الوطن البديل أو الأرض البديلة".

وأضافت أن الاعتراف بإسرائيل تهديد للهوية ووجود العالم العربي والإسلامي، فالتطبيع أداة لتمرير صفقة القرن ونهب الثروات وتعميق الانقسام المذهبي والطائفي بالأمة، وخلق عداءات داخلية بين دول وشعوب الأمة.

وتابعت: نرفض أي مقترحات تمس بوحدة الأراضي العربية، والحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية لمواجهة التداعيات الخطيرة لصفقة القرن التي تستهدف تمزيق وتقسيم المنطقة وإعادة رسم خرائطها وفق الرؤية الاستعمارية الأمريكية.

ودعت الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، والتوافق على موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، من أجل انتخاب قيادة جديدة قادرة على مواجهة التحديات واعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

كما طالبت بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة 2005 وباقي الاتفاقات، بما يضمن مشاركة الكل الوطني في المنظمة.