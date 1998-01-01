صحيفة : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية وتكشف عن أهم الاسماء

غزة / سما /

اعادت حركة حماس تدوير بعض المناصب الوزارية في قطاع غزة وقالت مصادر متعددة: إن الحركة التي أعلنت قبل سنوات أنها ألغت اللجنة الإدارية أعادت تدوير مناصب وكلاء الوزارات في غزة دون إطلاق مسمى اللجنة الإدارية عليها، مشيرة إلى أن عملية التدوير جرت في الوزارات المختلفة بعد الإعلان عن تشكيل حكومة الدكتور محمد اشتية.

ولفتت إلى التغييرات شملت عدداً من قادة أجهزتها الأمنية، فيما سيترأس اللجنة الإدارية بدلاً من عبد السلام صيام، الدكتور محمد عوض الذي كان يشغل سابقا منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي سيوقع على القرارات بمسمى الأمين العام. كما سيعمل الدكتور إسماعيل محفوظ، كرئيس للقطاع المالي والاقتصادي على أن يداوم في وزارة المالية أو الاقتصاد إلى جانب تكليف الدكتور يوسف الكيالي رئاسة ديوان الرقابة.

ومن أبرز التنقلات نقل الدكتور غازي حمد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية حيث سيخلفه الدكتور باسم نعيم في الشؤون الخارجية إضافة إلى عمل الدكتور محمد الرقب في ديوان الموظفين.

كما سيغادر اللجنة الإدارية يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الذي كان دار حوله تحقيق استقصائي أجرته الصحافية هاجر حرب عن مساكن الغلابا وسوء التصرف فيها، وسينتقل للعمل في جامعة الأقصى.

ومن بين الأسماء التي سيضمها التشكيل الإداري الجديد إبراهيم جابر في الزراعة وأبو رفيق الخضري، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وناجي سرحان، وكيل الأشغال والإسكان، إضافة إلى إبراهيم رضوان، رئيس قطاع البنية التحتية الذي سيداوم في الحكم المحلي ويتبع له الإشراف على الأشغال وسلطة الأراضي، ويوسف أبو الريش في الصحة، وأسامة سعد رئيس الفتوى والتشريع.

ووفق التشكيل الجديد ألغت "حماس" وزارتي الثقافة والسياحة وسلطتي البيئة والمياه.

من جهته، قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح صحافي مقتضب إن من يدير غزة هم الوكلاء في وزاراتهم بسبب تخلي السلطة عن مسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع.

وأكد الحية أن ما قد يقوم به الوكلاء من بعض التدويرات المحدودة هدفه تقديم الخدمة الأفضل والأمثل للمواطن.

إلى ذلك أصدر مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بياناً للتعقيب على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تشكيل حركة حماس في قطاع غزة لجنة إدارية للعمل الحكومي، نفى خلاله تشكيل أي حكومة أو لجنة إدارية.

وأقر البيان بوجود بعض التعديلات الإدارية المحدودة "في المستوى الفني لبعض الملفات بهدف تحسين خدمة المواطن".