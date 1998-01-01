  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشروع قانون أميركي: تقرير سنوي يتعقب المناهج الفلسطينية

الجمعة 19 أبريل 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشروع قانون أميركي: تقرير سنوي يتعقب المناهج الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

يقدم أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يتطلب من الادارة الأميركية نشر تقرير سنوي حول المناهج الدراسية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يتم إقراره بأغلبية الأصوات، مما يتطلب من وزير الخارجية تقديم تقرير سنوي عام إلى لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس عن محتويات الكتب المدرسية المستخدمة داخل المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، التي تديرها السلطة الفلسطينية إضافة إلى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل العام المنصرم على انها عملت على إحداث تغيير في المناهج الفلسطينية بمدينة القدس الواقعة تحت سيطرتها. وتوجد في القدس مدارس تتبع بلدية القدس وأخرى تابعة للأوقاف الإسلامية ومدارس خاصة إضافة إلى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ويشهد قطاع التعليم مشاكل عديدة في القدس الشرقية منها النقص الشديد في الغرف المدرسية. 

من جانبها، تزعم إسرائيل إن الهدف هو مساعدة الشباب الفلسطينيين على اكتساب المؤهلات التي يحتاجونها للعثور على عمل في إسرائيل بسهولة أكبر، كما يعطي ذلك إسرائيل فرصة لإبعاد بعض الفلسطينيين عن منهاج تقول إنه "حافل بمعاداة السامية والتحريض" حسب زعمها .

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: تشكيل عسكري جديد لحماس.. من يدربه وما هي اهم مهامه؟

السنوار يرد على الانباء حول تشكيل حماس لجنة ادارية للعمل الحكومة بغزة

هكذا علق الإعلاميون الإسرائيليون على انتخابات بيرزيت..

الشرطة تكشف تفاصيل مقتل الطفل قديح وسط قطاع غزة

المالية بغزة: هذا ما تجنيه السلطة من إيرادات القطاع

"كان" العبرية : كوخافي يستغل التهدئة للاستعداد للمعركة القادمة مع غزة

"مدار": غزة لم تعد جزءا من النقاش العام حول حل الصراع والاحتلال سينتقل لمرحلة جديدة

الأخبار الرئيسية

20191904070425

صحيفة : "حماس" تعيد تدوير بعض المواقع الوزارية وتكشف عن أهم الاسماء

فتح وحماس

صحيفة: مخاوف من انخراط حماس بصفقة القرن والسلطة تريد موقف واضح وثابت منها

نتنياهو : " إسرائيل تحظى بإعجاب الدول العربية والإسلامية "

مسيرات العودة

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "يوم الاسير الفلسطيني" بمخيمات العودة شرقي القطاع

"صفقة القرن" للتسوية وترويج الوهم ليست الا مجرد مقدمة للنهاية الكبرى