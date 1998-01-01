مشروع قانون أميركي: تقرير سنوي يتعقب المناهج الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

يقدم أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يتطلب من الادارة الأميركية نشر تقرير سنوي حول المناهج الدراسية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يتم إقراره بأغلبية الأصوات، مما يتطلب من وزير الخارجية تقديم تقرير سنوي عام إلى لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس عن محتويات الكتب المدرسية المستخدمة داخل المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، التي تديرها السلطة الفلسطينية إضافة إلى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل العام المنصرم على انها عملت على إحداث تغيير في المناهج الفلسطينية بمدينة القدس الواقعة تحت سيطرتها. وتوجد في القدس مدارس تتبع بلدية القدس وأخرى تابعة للأوقاف الإسلامية ومدارس خاصة إضافة إلى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ويشهد قطاع التعليم مشاكل عديدة في القدس الشرقية منها النقص الشديد في الغرف المدرسية.

من جانبها، تزعم إسرائيل إن الهدف هو مساعدة الشباب الفلسطينيين على اكتساب المؤهلات التي يحتاجونها للعثور على عمل في إسرائيل بسهولة أكبر، كما يعطي ذلك إسرائيل فرصة لإبعاد بعض الفلسطينيين عن منهاج تقول إنه "حافل بمعاداة السامية والتحريض" حسب زعمها .