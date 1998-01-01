نتنياهو : " إسرائيل تحظى بإعجاب الدول العربية والإسلامية "

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمباركته لعيد الفصح اليهودي، اليوم الجمعة، "لقد تركنا العبودية من أجل الحرية. بدأنا الرحلة الطويلة من مصر إلى صهيون والقدس. عيد فصح سعيد وكاشير".

وأضاف "كل عام، في ليلة العيد، أشعر بالتأثر العميق. عيد الفصح يمس جذور هويتنا القومية. منذ آلاف السنين، قمنا برفع راية الحرية والتحرر. تركنا العبودية من أجل الحرية، من العبودية إلى الاستقلال. بدأنا الرحلة الطويلة من مصر إلى صهيون والقدس".

وتابع "قصة شعبنا الرائعة لا مثيل لها. حتى في المنفى المرير، في ظل ظروف لا تطاق، حافظنا على تفردنا. نحن لم نستسلم. واصلنا الاعتقاد. جيل بعد جيل نقرأ خلال الفصح "العام القادم في القدس المبنية، لقد تمسكنا بالأمل، وتم الوفاء بالأمل يا أصدقائي".

وعيد الفصح اليهودي هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، ويحتفل به لمدة سبع أيام حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية كما يوصف في سفر الخروج.

وأشار إلى أنه "أعدنا تأسيس ميراث أجدادنا. لقد أنشأنا دولة ديمقراطية حرة ونابضة بالحياة. لديها انجازات رائعة بكل المقاييس. نحن نعمل باستمرار على تحويل إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة، دولة تحظى بإعجاب العديد من البلدان، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي".

واختتم "في الوقت نفسه نحن نقف بحزم ضد أعدائنا. في كل جيل، ينهضون ضدنا، وهذا صحيح، لكن بفضل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وبالطبع، بعون الله، ندافع عن أنفسنا بعزم ضد أعدائنا، تماما كما تندلع قوى الربيع في الحال. تقوم دولة إسرائيل بنشر الضوء العظيم حولها، وسنكون فخورين بتراثنا في عيد الفصح، وسنعمق وحدتنا".