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جيش الاحتلال يستعد لتأمين اقتحام 25 ألف مستوطن لمدينة الخليل

الجمعة 19 أبريل 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يستعد لتأمين اقتحام 25 ألف مستوطن لمدينة الخليل


الخليل / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع قوات حرس الحدود، أنهى صباح اليوم كافة استعداداته، لتأمين اقتحام حوالى 25 ألف مستوطن إسرائيلي لمدينة الخليل.

وقال موقع "والا" العبري، إن المستوطنين سيقومون بتأدية صلاة عيد الفصح اليهودي، في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، خلال أيام الثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم.

وأضاف: أن المستوطنين سيقومون كذلك بزيارة الأماكن التاريخية، بمدينة الخليل، بعد أداء الطقوس التلمودية في الحرم الإبراهيمي.

ولفت "والا" العبري، الى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي، فرض اليوم طوقا أمنيا على كافة مناطق الضفة الغربية، لمدة أسبوع، لحين انهاء عيد الفصح اليهودي.

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