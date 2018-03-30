272 شهيد و 16722 جريح حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة

غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس الخميس، إحصائية تفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة، منذ انطلاقتها في 30/3/2018، وحتى 12/4/2019.



بحسب الوزارة، ارتقى 272 شهيد و اصيب 16722 اخرين.

وجاءت احصائية الصحة كالتالي:



من الشهداء:

54 طفل

6 اناث

1 مسن



من الإصابات التي وصلت للمستشفيات:

3362 طفل

1112 سيدة



درجة الخطورة في الإصابات:

552 خطيرة

7065 متوسطة

9105 طفيفة



تصنيف الإصابات:

6947 رصاص حي

872 معدني مغلف بالمطاط

2440 اختناق بالغاز

6463 شظايا وإصابات مختلفة



مكان الإصابة في الجسم:

1574 بالراس و الرقبة

768 بالصدر و الظهر

661 بالبطن و الحوض

2368 اطراف علوية

7978 اطراف سفلية

3373 اماكن متعددة واخرى



حالات البتر 136 اصابة منها:

122 أطراف سفلية

14 أطراف علوية



استهداف الطواقم الطبية أدى إلى:

3 شهداء و 672 إصابة مختلفة.



الشهداء المسعفين هم:

الشهيد موسى ابو حسنين

الشهيدة رزان النجار

الشهيد عبد الله القططي

116 سيارة اسعاف تضرر جزئي



استهداف الصحفيين أدى إلى:

شهيدان و 358 اصابة مختلفة.



الشهداء الصحفيين هم:

الشهيد ياسر مرتجى

الشهيد احمد ابو حسين