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272 شهيد و 16722 جريح حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة

الجمعة 19 أبريل 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
272 شهيد و 16722 جريح حصيلة اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة


غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس الخميس، إحصائية تفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة، منذ انطلاقتها في 30/3/2018، وحتى 12/4/2019.


بحسب الوزارة، ارتقى 272 شهيد و اصيب 16722 اخرين.

وجاءت احصائية الصحة كالتالي:

من الشهداء:
54 طفل
6 اناث
1 مسن

من الإصابات التي وصلت للمستشفيات:
3362 طفل
1112 سيدة

درجة الخطورة في الإصابات:
552 خطيرة
7065 متوسطة
9105 طفيفة


تصنيف الإصابات:
6947 رصاص حي
872 معدني مغلف بالمطاط
2440 اختناق بالغاز
6463 شظايا وإصابات مختلفة

مكان الإصابة في الجسم:
1574 بالراس و الرقبة
768 بالصدر و الظهر
661 بالبطن و الحوض
2368 اطراف علوية
7978 اطراف سفلية
3373 اماكن متعددة واخرى

حالات البتر 136 اصابة منها:
122 أطراف سفلية
14 أطراف علوية

استهداف الطواقم الطبية أدى إلى:
3 شهداء و 672 إصابة مختلفة.

الشهداء المسعفين هم:
الشهيد موسى ابو حسنين
الشهيدة رزان النجار
الشهيد عبد الله القططي
116 سيارة اسعاف تضرر جزئي

استهداف الصحفيين أدى إلى:
شهيدان و 358 اصابة مختلفة.

الشهداء الصحفيين هم:
الشهيد ياسر مرتجى
الشهيد احمد ابو حسين

#الصحة #مسيرات العودة #الاعتداءات الاسرائيلية #قوات الاحتلال #قطاع غزة #حدود غزة

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