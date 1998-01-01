لعبة العروش: ترامب يعلن انتصاره بعد نشر تقرير مولر

واشنطن /سما/

استلهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة جديدة أسلوب مسلسل "غايم أوف ثرونز" "لعبة العروش" لإعلان براءته من الاتهام بالتواطؤ مع الروس في انتخابات عام 2016 الرئاسية، وذلك بعد نشر التقرير الخاص عن التحقيقات الذي خلص الى عدم وجود تواطؤ.

وسبق لترامب أن استخدم صورا من المسلسل الشهير لحشد الدعم لمشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك والتلويح بإعادة فرض عقوبات على إيران. والآن يعود ترامب مجددا الى استلهام مشهدية المسلسل الذي تنتجه شبكة "اتش بي أو" التلفزيونية لإعلان انتصاره في معركته مع روبرت مولر المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات.

والخميس وحتى قبل الكشف عن التقرير، كان ترامب جاهزا بصورة له تشبه أسلوب مشهدية "لعبة العروش" وتظهره من الخلف مرتديا معطفه الأسود والضباب يحيط به وعليها عبارة "اللعبة انتهت" بخط مشابه لذلك الذي يستخدمه المسلسل في عناوينه، وموجهة "للكارهين واليساريين المتطرفين الديموقراطيين".

ونشر ترامب الصورة على تويتر حتى قبل أن يصبح التقرير متاحا للجميع، وذلك بعد مؤتمر صحافي لوزير العدل بيل بار أعلن فيه عدم وجود تواطؤ بين الرئيس وموسكو. وجعل ترامب هذه الصورة التغريدة الرئيسة على حسابه. لكن هذا الأمر لم يعجب "اتش بي او" التي أعلنت "على الرغم ما انه يمكننا تفهم الحماسة لغايم أوف ثرونز الآن مع إطلاق الموسم النهائي، ما زلنا نفضل عدم استخدام حقوقنا الفكرية لأهداف سياسية".