ابرز عناوين الصحف العبرية ليوم الجمعة

غزة / سما/

تصدر خبر هدم بيت الاسير عرفات ارفاعية المتهم بقتل المستوطنة بالقدس اضافة لخبر قلق جهات إنفاذ القانون في "اسرائيل" من تعين لفين أو سيموترش أو ميري ريجف في وزارة العدل أو الأمن الداخلي ابرز العناوين للصحف العبرية صباح الجمعة.

يديعوت أحرنوت:

الإسرائيليون يستعدون لعيد الفصح، الجيش الإسرائيلي فرض طوقاً على الضفة الغربية، والشرطة تستعد للأزمات المروية.

قلق في الجهاز القضائي الإسرائيلي من تعين لفين أو سيموترش في وزارة القضاء.

الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزل عرفات ارفاعية في الخليل المتهم بقتل مستوطنة في منطقة القدس.

سوزان وتد التي قتلت على يد زوجها، لم تشتكيه للشرطة بسبب ضغط العائلة.

صحيفة هآرتس:

تقرير المحقق الأمريكي الخاص مولر: ترامب في البداية ظهر كبريء، إلا أن هذه الرواية انهارت.

ترمب، لو أردت لأقلت الجميع بما فيهم المحقق مولر.

محاضر رفيع من جامعة تل أبيب أدين بالتحرش في محكمة تأديبية وفصل.

لوائح اتهام ضد 27 شخصاً متهمون في قضية "تلجراس".

صحيفة إسرائيل هيوم:

استعدادات لهدم منزل عرفات ارفاعية المتهم بقتل مستوطنة في منطقة القدس.

محكمة بريطانية جمدت حسابات عائلة الأسد.

تقرير مولر: لا اتهامات ضد ترامب ومقربيه.

صحيفة معاريف:

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية استكملت الاستعداد لعيد الفصح، والحالة الجوية أمطار.

مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزل عرفات ارفاعية في الخليل.

عاملون في السلك القضائي قلقون من الحكومة الإسرائيلية القادمة، ويعتبرونها إعلان حرب.

ليس فقط ليبرمان، كحلون أيضاً يضع صعوبات أمام مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي.

ليبرمان سيرفع وحيداً راية الليبراليين في الحكومة القادمة.

ليتسمان، إن لم يتم تغيير قانون التجنيد لن نشارك في الحكومة.

موقع واللا نيوز:

اللعبة انتهت، مولر رفع التهديد الذي كان يحوم حول الرئيس ترامب.

أنباء فلسطينية عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ بهدم منزل عرفات ارفاعية في الخليل.

الكشف عن تقرير مولر، ترامب حاول السيطرة على سير التحقيق.

السجن لمحاضر إسرائيلي قام بأعمال مشينة.

قناة "كان 11":

قلق في المؤسسة القضائية الإسرائيلية من تعيين لفين أو سيموترش لوزارة القضاء.

شريط فيديو كشف عن قتل وليد وتد من باقة الغربية لزوجته سوزان.

القناة 12 العبرية:

قلق في الشرطة الإسرائيلية من تعيين سيموترش أو ميري ريجف في وزارة الأمن الداخلي.

تحضيرات لهدم منزل عرفات ارفاعية من الخليل المتهم بقتل مستوطنة في القدس.

ضابط شرطة إسرائيلي صور يضرب مستوطن، دفع تعويض 25 ألف شيكل.

الكشف عن تسجيلات تظهر غضب اليمين الإسرائيلي على الحملة الانتخابية لليكود، وبالصراع من أجل اجتياز نسبة الحسم.

القناة 13 العبرية:

محاولة لعزل ترامب ممكنة، ولكن فرص النجاح ضئيلة.

مصادر فلسطينية تتحدث عن بدء هدم منزل عرفات ارفاعية في الخليل.

الشرطة الإسرائيلية تتحدث عن أزمات مرورية متوقعة بمناسبة عيد الفصح.

وزارة الصحة الإسرائيلية تطلب من المسافرين للخارج التطعيم ضد الحصبة وبأسرع وقت.