غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "يوم الاسير الفلسطيني" بمخيمات العودة شرقي القطاع

غزة / سما /

تستعد جماهير شعبنا في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة "يوم الأسير الفلسطيني" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المقامة على ارض مخيمات العودة شرقي القطاع، المستمرة منذ 30 مارس من العام المنصرم.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير لمُشاركة الفعالة والواسعة في جمعة "يوم الأسير الفلسطيني" بمخيمات العودة، مؤكدة على مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.

وشددت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات.

كما أكدت على تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الجدير بالذكر أن مسيرات العودة انطلقت منذ 30 مارس/اذار عام 2018 على طول الحدود الشرقية، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار على قطاع غزة المستمر للعام 12 على التوالي من قبل قوات االاحتلال.