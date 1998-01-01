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الوكالة الأمريكية للتنمية تفصل معظم موظفيها بالضفة وغزة

الجمعة 19 أبريل 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوكالة الأمريكية للتنمية تفصل معظم موظفيها بالضفة وغزة


غزة / سما/

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان لها، إنها تستعد لتسريح معظم العاملين التابعين لها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنها لا تعتزم وقف نشاطها في المنطقتين بالكامل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة مساء أمس الخميس نقلا عن البيان أنه سوف يتم تقليص عدد الموظفين المحليين، ومعظمهم من الفلسطينيين ومن فلسطينيي الداخل، اضافة الى بعض الإسرائيليين اليهود، من حوالي 100 موظف إلى 14 موظفا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت إدارة ترامب مساعدات للفلسطينيين بمئات الملايين من الدولارات.

وبدأت إدارة ترامب في كانون ثاني/يناير 2018 مراجعة لجميع المساعدات الموجهة إلى الفلسطينيين، وفي تموز/يوليو من نفس العام قالت إنها ستعيد توجيه جميع أموال السنة المالية 2017 إلى دول أخرى. وتواصل إدارة ترامب الاحتفاظ بأموال السنة المالية 2018 في انتظار نتائج المراجعة.

واعتبرت التخفيضات محاولة للضغط على المسؤولين الفلسطينيين لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل، وإعادة التواصل مع البيت الأبيض قبل الإعلان عن خطته الموعودة للسلام في الشرق الأوسط، والتي تعرف باسم "صفقة القرن" التي اعلن الفلسطينيون رفضها.

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