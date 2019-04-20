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حالة الطقس: غائم وبارداً نسبياً ومهيأة لسقوط امطار

الجمعة 19 أبريل 2019 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: غائم وبارداً نسبياً ومهيأة لسقوط امطار


غزة / سما /

 يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، اليوم الجمعة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2019/04/20:يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

#الطقس #قطاع غزة #طقس فلسطين

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