معرض لمجسمات لمكافحة التدخين

الخليل / سما /

نظمت مديرية التربيه والتعليم في وسط الخليل معرضا لمجسمات مكافحة التدخين.

وشارك في افتتاح المعرض، الذي اقيم في مدرسة الحسين بن علي الثانوية، مدير التربية والتعليم عاطف الجمل، وماجد الشيوخي رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، وممثلون عن محافظة الخليل والغرفة التجارية.

وجاء المعرض بعد اشتراك طلاب 50 مدرسة في مسابقه لانتاج رسومات ومجسمات تحذر من مخاطر التدخين.

وقال ماجد شيوخي "نحاول من خلال المسابقه والمعرض اشراك الطلاب في الجهود المبذولة في مكافحة التدخين، ونحن في الجمعية نمد أيدينا الى جميع الجهات والمؤسسات للتعاون في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".