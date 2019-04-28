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تنويه بخصوص عمل معبر بيت حانون ايرز

الخميس 18 أبريل 2019 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه بخصوص عمل معبر بيت حانون ايرز


غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فرض إغلاق شامل على معابر قطاع غزة بمناسبة عيد الفصح ابتداءً من منتصف ليل الخميس وحتى مساء السبت القادم.

واكدت الشؤون المدنية، ان المغادرة حتى الساعة الواحدة ظهرا اليوم الخميس ستكون للحالات المرضية وعرب 48 والاجانب والتنسيقات الخاصة، بالاضافة الى دخول بريد وصحف يومية.

ويمنع التجار وعودة الضفة خلال هذه الفترة على ان يسمح بالعودة لغزة للجميع باستثناء المتواجدين بالضفة الغربية حتى صبيحة يوم الاحد 28/4/2019.

كما قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع يومي ٢٦/٤ و٨/٥ بسبب عيد الفصح وذكرى "يوم الشهداء" لدى الاحتلال باستثناء عبور الحالات الانسانية

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