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مصر: 9 إصابات جراء انحراف قطار عن مساره

الخميس 18 أبريل 2019 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: 9 إصابات جراء انحراف قطار عن مساره


القاهرة /سما/

أصيب 9 أشخاص بإصابات طفيفة، اليوم الخميس، جراء خروج قطار عن مساره شمالي مصر.

وقالت هيئة السكة الحديد الحكومية، في بيان، إن " قطار ركاب تأخر شمالي البلاد نتيجة سقوط بوجي (وحدة ربط العجلات) العربة الثانية من القطار، دون انقلاب العربة ما نتج عنه إصابات طفيفة لـ9 ركاب"، دون تفاصيل.

وأضافت الهيئة، أنه "جار رفع عجلة البوجي، لاستئناف القطار رحلته"، مقدمة الاعتذار عن التأخر.

وأدى حادث انفجار خزان وقود قطار داخل محطة رئيسية بالعاصمة قبل شهرين، في وفاة وإصابة العشرات، وتقديم وزير النقل استقالته، وسط إجراءات حكومية حالية تقول إنها لتلافي الكوارث السابقة متعلقة باستمرار الصيانة وشراء عربات قطار جديدة.

وخلال الـ17 عاما الأخيرة، شهدت البلاد حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، انطلاقا من أسوأ حوادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، والذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصا.

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