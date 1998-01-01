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لهذا السبب.. طائرة تهبط اضطراريا في مطار القاهرة

الخميس 18 أبريل 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. طائرة تهبط اضطراريا في مطار القاهرة


القاهرة /سما/

قال مصدر مصري مسؤول إن طائرة "شركة النيل للطيران"، المتجهة إلى مدينة القصيم السعودية، هبطت اضطراريا في مطار القاهرة الدولي، بعد إقلاعها اليوم الخميس، بسبب عطل فني، حال دون إتمام الرحلة.

وذكر مصدر مسؤول بمطار القاهرة، مساء اليوم، الخميس، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة شركة النيل للطيران، رقم 105، المتجهة إلى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 107 راكب، يطلب السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المطار.

وأكد المصدر المسؤول- دون ذكر اسمه- أن الهبوط الاضطراري للطائرة المصرية يعود لعطل أصاب الطائرة، يحول دون إتمام الرحلة إلى مدينة القصيم.

وأضاف المصدر، أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وتم إنزال الركاب في صالة الترانزيت، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل.

ومن المقرر أن تستكمل الطائرة رحلتها بكامل ركابها، مرة أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إصلاح العطل.

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