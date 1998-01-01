المالية بغزة: هذا ما تجنيه السلطة من إيرادات القطاع

غزة / سما /

قال عوني الباشا الوكيل المساعد لوزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، إن وزارة المالية في رام الله تحصّل نحو 85% من ايرادات غزة الشهرية.

جاءت أقوال الباشا خلال اطلاع مالية غزة، وفدًا من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على طبيعة الضرائب المفروضة في القطاع، والقرارات التي تخفف عن المواطنين في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور.

وأكد الباشا الذي كان في استقبال الوفد، على أهمية تواصل مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارات والهيئات الحكومية لمناقشة القضايا والقرارات التي تهم المواطنين.

وأوضح وكيل المالية بغزة، أن مالية رام الله تحصّل نحو 85% من ايرادات غزة الشهرية، وأن الايرادات التي تحصلها وزارته في غزة من البضائع المصرية قليلة جدًا بمقارنتها مع الضرائب المحصلة عن نفس البضائع في مالية رام الله.

وأضاف: أن الوزارة بغزة أصدرت الكثير من القرارات التي تخفف عن المكلفين والتجار والمواطنين في قطاع غزة؛ مؤكدًا أنها لم تفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، مؤكدا على جاهزية وزارته لتوفير أي معلومات تتعلق بعملها بكل شفافية، لاسيما ما يخص الموازنة العامة.

وأشار الى أن أبواب وزارة المالية مفتوحة للجميع وهي تسعى جاهدة للتخفيف عن المواطنين الذين أرهقهم الحصار الجائر منذ سنوات طويلة.