باسيل يرفع دعوى ضد موقع سعودي لاتهامه بلقاءه مع مسؤول اسرائيلي

بيروت /سما/

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، تقدم بشكوى أمام النيابة العامة الاستثنائية في جبل لبنان، بواسطة وكيله القانوني، المحامي ماجد بويز، ضد صاحب موقع "ايلاف" السعودي، بجرائم "التحقير والقدح والذم".

وأشارت الوكالة إلى أن نشر الموقع المذكور مقالا حول لقاء بين باسيل ومسؤول إسرائيلي "الحق ضررًا كبيرًا بسمعة المدعي ومكانته السياسية والاجتماعية لاتهامه بالاتصال والتواصل مع العدو الإسرائيلي".

وكان موقع "إيلاف" نشر، الأربعاء، ان مسؤولا إسرائيليا اجتمع مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو، ناقشا خلاله "الحدود بين البلدين وحزب الله".

وذكر الموقع ان الاجتماع استمر ساعتين برعاية روسيا، وان الجانبين ناقشا "قضايا تهم البلدين، بينها القضية السورية ونظام الرئيس الأسد، وقضية مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان".

ونفت وزارة الخارجية اللبنانية "نفياً قاطعاً ما أورده موقع "إيلاف" الإخباري عن حصول الاجتماع في موسكو بين باسيل ومسؤول إسرائيلي. وقالت "ان الخبر من نسج الخيال".