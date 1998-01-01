أبو بكر: نعمل على كافة المستويات لفضح الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى

رام الله / سما /

أكد قدري ابو بكر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، استمرارية العمل والتحرك على كافة المستويات السياسية والقانونية والميدانية والإعلامية، لرفع المعاناة عن الاسرى وتدويل قضيتهم باعتبارها قضية العدالة الإنسانية وفضح الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحقهم والمخالفة لكل الشرائع الانسانية والأخلاقية.

ولفت أبو بكر، خلال مهرجان تكريمي نظمه اقليم "فتح" رام الله والبيرة، ضمن فعاليات احياء يوم الاسير، وكرم خلاله عائلات أسرى مخيم الأمعري في منتزه بلدية البيرة، اليوم الخميس، إلى ان الاسرى في سجون الاحتلال يعانون من قهر الاحتلال ويعيشون ظروفا اعتقالية صعبة، ولا بد من العمل على تحريرهم من سجون الاحتلال، مشددا على اهمية التضامن الشعبي والمؤسساتي مع الاسرى من خلال اقامة المهرجانات التي تمجد دورهم النضالي وتدعو كذلك الى تعزيز التضامن المحلي والعربي والدولي مع قضيتهم العادلة".

من جانبهما شدد كل من رئيس نادي الاسير قدورة فارس، وعضو إقليم "فتح" في رام الله والبيرة حسين حمايل، على أنه لن تكون هناك أي تسوية على هذه الأرض دون أن تكون قضية الأسرى جزءا أساسيا من هذه التسوية، وان قضية الأسرى قضية مركزية ومصيرية ولا سلام ولا صلح ما دام هناك أسرى في سجون الاحتلال".

وفي نهاية المهرجان الذي حضره ممثلو عدد من المؤسسات الأهلية والمدنية وأهالي الاسرى وأسرى محررون، وتخلله العديد من الفقرات الفنية والدبكة الشعبية، تم تكريم عائلات الأسرى وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.