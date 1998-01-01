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النتشة يحذر من تنفيذ الاحتلال مجزرة بحق المنازل في القدس المحتلة

الخميس 18 أبريل 2019 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتشة يحذر من تنفيذ الاحتلال مجزرة بحق المنازل في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

أدان بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الخميس، مواصلة سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل ومنشآت المواطنين في القدس المحتلة، وإقراره هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان، بعد رد استئناف قدمه أصحاب تلك المنازل.

كما حذر في بيان له، مما تقترفه سلطات الاحتلال بحق المنازل في أحياء القدس العربية المحتلة، من هدم وتخريب ودمار، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية التي كفلها القانون الدولي. وطالب بتدخل عربي ودولي فوري لوقف سياسة الاحتلال بهدم منازل ومنشآت فلسطينية وحماية الفلسطينيين.

كما دعا النتشة كافة الجهات لأن تضطلع بمسؤولياتها، وأن تمارس عملها المطلوب لوقف ممارسات ومخططات حكومة الاحتلال وسياساتها اليومية في المدينة والرامية لتهجير المقدسيين، وإلى وقفة شعبية جماهيرية للتصدي لسياسات الاحتلال.

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