القضاء العسكري بغزة يمهل متهماً 10 أيام لتسليم نفسه

غزة / سما/

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، اليوم الخميس، متهما عشرة أيام لتسليم نفسه.

وبحسب موقع وزارة الداخلية في غزة، فقد أمهلت المحكمة العسكرية المتهم جهاد نصار سليمان أبو مغصيب يحمل هوية رقم (400008561)، عشرة أيام من تاريخ يوم الخميس الموافق. 18/4/2019 لتسليم نفسه للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة ويعتبر فار من وجه العدالة، وسيحاكم غيابياً، داعية كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

واعتبرت المحكمة العسكرية في غزة، من لا يبلغ عن المتهم متستراً على مجرم فار من وجه العدالة.