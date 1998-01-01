سلطات الاحتلال تخلي عددا من منازل خربة "شوشحلة"

بيت لحم / سما /

اغلقت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، كافة المداخل المؤدية الى خربة شوشحلة القريبة من بلدة الخضر وهي موقع مستهدف لمنع المواطنين من الوصول الى منازلهم.

وأعلن حسن بريجية مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اخلت عددا من المنازل القديمة من سكانها ومنعتهم من المبيت فيها.

وأوضح ان سلطات الاحتلال هدمت ثلاث غرف زراعية بدعوى عدم الترخيص، بهدف تهجير المواطنين من القرية البالغ مساحتها 1200 دونم والمستهدفة بالمصادرة.

وأكد أن هناك فعاليات تنظم في القرية المهددة بالتهجير بالتزامن مع المتابعة قانونية للتصدي لمخططات الاحتلال والمحافظة على القرية كموروث حضاري

يشار الى أن قرية شوشحله تضم بيوتا أثرية منذ العام 1897 وتم ترميمها في العام 2016 وتحاصرها خمس مستوطنات من كافة الأطراف.