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وزيرة الصحة: نعمل على تطوير برنامج التأمين الصحي للأسرى

الخميس 18 أبريل 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: نعمل على تطوير برنامج التأمين الصحي للأسرى


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة،  عن تطوير البرنامج الخاص بالتأمين الصحي للأسرى.

وأضافت كيلة بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني ان الوزارة ستحاول الحصول على تصاريح لزيارة الأسرى وتقديم العلاج اللازم لهم من خلال التعاون مع منظمة الصليب الاحمر الدولي لتقديم الخدمة الطبية اللازمة نظرا للتقصير المتعمد من قبل ادارة سجون الاحتلال، معربة عن أملها بان تستطيع الوزارة انتزاع ذلك الحق وتكون اول طبيبة تصل لمعتقلات الاحتلال والالتقاء بالأسرى.

وقالت، خلال لقاء إذاعي، إن خطة الوزارة الجديدة هي تقديم الخدمة لجميع المحافظات لا سيما المناطق النائية والقدس المحتلة تنفيذا لمبدأ العدالة الاجتماعية، موضحة انه تم تشكيل لجنة لاعداد تقرير حول ايجاد الية لتحويل بعض الحالات المرضية اما الى الاردن او مصر بديلا عن اسرائيل .

واشارت كيلة الى اهمية توطين الخدمة الطبية والانفكاك عن الاحتلال مشيرة الى ان الوزارة تسعى لتطبيق هذه الخدمة المهمة عملا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي من خلال استقطاب اطباء وكفاءات من الخارج وتوفير البنية التحتية الطبية والمعدات اللازمة لذلك .

وأوضحت الوزيرة الكيلة،  ان الوزارة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على الرغم من المعيقات السياسية والمالية التي يمر بها الوطن وتسعى لتقديم افضل الخدمات لابناء شعبنا .

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