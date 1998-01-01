جنرال اسرائيلي: حزب الله يخطط لاجتياح الجليل وسنكبده هزيمة ساحقة

القدس المحتلة / سما /

قال الميجر جنرال يوئيل ستريك قائد المنطقة الشمالية المنتهية ولايته في جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إن حزب الله اللبناني لا يزال يخطط لاجتياح منطقة الجليل والجيش الإسرائيلي سيكبده هزيمة ساحقة إذا أقدم على ذلك.

وأضاف ستريك عبر موقع "واللا" العبري، أنه سيتم إخلاء تجمعات سكانية قرب الحدود الشمالية عند الضرورة خلال أية حرب مستقبلية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوفر الحماية للإسرائيليين، كما ستمنح الجيش حرية عملياتية مما سيمكنه من التركيز على النشاطات العسكرية.

يشار الى أن ستريك سيتولى قريبا قيادة القوات البرية خلفاً لكوبي باراك في الجيش الإسرائيلي.

وادعى ستريك أن حزب الله نشر قوات دفاعية في القرى الشيعية في جنوب لبنان تحسبا لقيام قوات الجيش بالزحف على هذه المنطقة حال نشوب حرب.

ولفت إلى أن حزب الله يعد العدة لإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ باتجاه أهداف استراتيجية في العمق الإسرائيلي.