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اشتية يتسلم رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة الصيني

الخميس 18 أبريل 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة الصيني


رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، بمناسبة توليه منصبه، وذلك من خلال السفير الصيني لدى فلسطين قواه واي، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله.

وجاء في نص الرسالة: "كان الجانب الصيني وسيظل يدعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة، لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وأتمنى من صميم قلبي للشعب الفلسطيني أن يحقق حلم إقامة الدولة المستقلة، وإن الجانب الصيني يولي اهتماما لتطوير العلاقات القائمة مع فلسطين، وانا على الاستعداد لتضافر الجهود المشتركة معكم لدفع التعاون الثنائي الودي إلى تطور أكبر".

ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس وتحياته والحكومة الى الصين قيادة وشعبا، مشيدا بموقف الصين الثابت من دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.

وبحث رئيس الوزراء مع ضيفه تعزيز التعاون في العديد من المجالات، مقدرا نية الصين تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني في هذا الوقت الصعب، مشيرا الى ضرورة اقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين، بهدف خلق فرص عمل للشباب.

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