جامعة القدس تمثل فلسطين في اجتماع منظمة "comsats" العالمية

بكين /سما/

مثلت جامعة القدس، دولة فلسطين في الاجتماع الـ22 لمنظمة comsats، المنعقد في مدينة تيانجين الصينية، بمشاركة 25 دولة من آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية، لمناقشة أهم إنجازات مراكز التميز في الدول الاعضاء، ومن بينها مركز أبحاث تغيرات المناخ في المنطقة الذي أسسته جامعة القدس.

وعرض رئيس الجامعة عماد ابوكشك، خلال الاجتماع الدولي، أهم إنجازات الجامعة وخاصة إطلاق مركز تغيرات المناخ، بالشراكة مع منظمة comsats ومناقشة المشاريع المستقبلية الخاص بالعلوم والتكنولوجيا للعام 2019-2020.

وأشار الى اعتزازه بعضوية جامعة العاصمة الفلسطينية بهذا التجمع العلمي عالي المستوى، وما له من قيمة للشعب الفلسطيني ومؤسساته، ومسيرة التعليم العالي ككل، والذي يتيح الفرص للمبدعين والباحثين، من الاستفادة واستخدام مراكز الأبحاث عالية التكنولوجيا في حكومات الدول الـ25 الأعضاء، لتقديم ابحاث متقدمة تخدم شعبنا الفلسطيني، إضافة الى تقديم منظمة comsats لعدد من منح الماجستير والدكتوراه للمهتمين بالبحث العلمي.

وأكد أبوكشك أن جامعة القدس، تحظى بسمعة أكاديمية وبحثية عالية المستوى ليس على مستوى فلسطين وحسب، وإنما حول العالم من خلال الكيانات العلمية والبحثية المرموقة التي استطعنا من خلالها عقد شراكات واتفاقيات عمل مشتركة معها، للنهوض بالبحث العلمي في القدس خاصة وفي فلسطين بشكل عام.