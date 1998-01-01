موقع عبري يزعم: تشكيل عسكري يشمل 3000 مقاتل تابع لحماس في لبنان وابرز مهامه كالتالي..

القدس المحتلة / سما /

زعم موقع تيك ديبكا العبري، اليوم الخميس، أن قاسم سليماني قائد قوة قدس في الحرس الثوري الايراني، طلب من تنظيم حزب الله اللبناني، تدريب 3000 مقاتل من حركة حماس في المعسكرات التابعة للحزب في جنوب لنان وبيروت.

وقال الموقع العبري، إن خطة سليماني في هذا الموضوع تقوم على تدريب ضباط حزب الله اللبناني لحوالي 3000 مقاتل في تشكيل عسكري سيطلق عليه اسم "حماس العودة" وسيتلقى هؤلاء المقاتلون الاسحلة والتدريب.

وبحسب الموقع، سيستمر التدريب حوالي 3 شهور وسيتمركز مقاتلين التشكيل الجديد في جنوب اللبنان على الحدود الشمالية مع اسرائيل وسيبدا انتشارهم تدريجيا مع بداية شهر مايو القادم.

وأضاف الموقع: أن النقاشات التي دارات بين حماس وحزب الله والايرانيين في بيروت شكلت التفكير في امكانية فتح حماس لجبهة ثانية ضد اسرائيل مشيرا الى أن هذه الجبهة الجديدة ستكون قادرة على العمل بالتنسيق مع جبهة غزة.

وتابع: ان انشاء هذا التشكيل العسكري في مخيمات اللاجئين في اللبنان سيعزز من قوة حركة حماس، فيما سيضعف قوة فتح.

ونقل الموقع العبري عن مصادره الخاصة أن عددا من قادة التشكيل العسكري سينتقلون الى قطاع غزة للتنسيق بين الجبهات المختلفة، كما سينضمون الى قيادة كتائب القسام في القطاع.

ووفقا لمصادر الموقع، تم بالفعل تجنيد 2500 شاب فلسطيني في التشكيل الجديد ونقلهم الى معسكرات التدريب التابعة لحزب الله.

وبين الموقع العبري، أن معظم المنتسبين للتشكيل العسكري هم من مخيم عين الحلوة القريب من صيدا ومن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صور وبعلبك.