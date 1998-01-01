العالول: هناك تدخلات إقليمية على شكل أموال تنقل الى غزة لاتمام تفاهمات طويلة الأمد

رام الله / سما /

قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، اليوم الخميس، ان هناك تدخلات إقليمية على شكل أموال تنقل إلى قطاع غزة عبر الاحتلال تهدف إلى عقد تفاهمات طويلة الأمد بين حركة حماس وإسرائيل .

وأضاف العالول في حديث اذاعي ،ان ذلك يهدف أيضا إلى سلخ غزة عن الجسم الفلسطيني ويأتي في سياق ما تسمى صفقة العصر.

وقال ان القيادة تراهن على التصدي لهذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي الساعي إلى تدمير القضية الفلسطينية من خلال من هم ليسوا منسجمين مع هذا السياق ومن سيتمردون على ذلك ويخشون على المشروع الوطني.

وكان العالول قد قال مساء أمس الأربعاء إننا نواجه تحديات كبيرة، وليس أمامنا سوى الصمود والتحدي والمقاومة.

وأضاف: "ليس لنا خيار سوى الصمود والوحدة، وتوسيع دائرة تحمل المسؤولية"، مبينا أن المسئول ليست الحكومة أو القيادة أو الرئيس إنما الكل الفلسطيني.



وأكد نائب رئيس حركة فتح، أن "الحكومة ستكون حريصة على بذل كل الجهد من أجل دعم وتعزيز صمود