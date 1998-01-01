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اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الهندي..

الخميس 18 أبريل 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الهندي..


رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، وتسلم منه رسالة تهنئة من رئيس الوزراء الهندي على توليه منصبه.

وجاء في نص الرسالة: "نؤكد الدعم الهندي الكبير لجهود اقامة دولة فلسطينية موحدة ومستقلة وذات سيادة، ونتطلع الى تقوية الروابط التاريخية ما بين الهند وفلسطين، وبحث سبل جديدة للتعاون في مختلف القطاعات".

وثمن اشتية الدعم الهندي المستمر لفلسطين، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية ما بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات إلى الأمام، موجها التحية الى رئيس الوزراء والحكومة والشعب الهندي.

وبحث رئيس الوزراء مع السفير الهندي سبل تسريع تنفيذ المشاريع الممولة من الهند، لا سيما إقامة مستشفى تخصصي في بيت ساحور، إضافة إلى إنشاء الحديقة التكنولوجية في جامعة بيرزيت، واستقدام مستثمرين هنديين إلى فلسطين، واقامة استثمارات مشتركة مع مستثمرين فلسطينيين، وامكانية اقامة منطقة صناعية مدعومة من الهند.

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