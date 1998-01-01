أريحا: عريقات يسلم مساعدات مالية لجمعيات وطلبة في المحافظة

أريحا /سما/

سلم صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساعدات مالية، لعدد من الجمعيات وطلبة جامعات ومدارس في محافظة أريحا والأغوار.

وجرى تسليم المساعدات، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، لجمعية سيدات أريحا، ونادي هلال أريحا، واللجنة الشعبية لخدمات عقبة جبر، ومركز نسوي العوجا، وجمعية أريحا للثقافة والفنون، ولعدد من الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية، وطلبة المدارس الذين شاركوا في معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2019، بهدف تطوير مشاريعهم وتمكينهم من المشاركة في معرض "انتل" بالولايات المتحدة الأميركية.

وعقد عريقات اجتماعا مع هذه الجامعيات، وناقش أوضاعها واستمع لاحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وأعلن عن حزمة مشاريع سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتشمل قطاعات المرأة والشباب والتعليم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وشكر عريقات، الرئيس محمود عباس، والجهات المانحة، خاصة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركة سكاي، وشركة كهرباء محافظة القدس، وبنك فلسطين، وروابي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، على الدعم المتواصل الذي يقدمونه لأبناء شعبنا، خاصة في مناطق الأغوار.