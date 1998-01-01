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الرئيس يعزي نظيره الألماني والمستشارة ميركل بضحايا حادث الحافلة في البرتغال

الخميس 18 أبريل 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي نظيره الألماني والمستشارة ميركل بضحايا حادث الحافلة في البرتغال


رام الله / سما /

 عزّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة انجيلا ميركل، بضحايا حادث الحافلة السياحية المؤسف، في جزيرة ماديرا بالبرتغال، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وقال الرئيس في برقيتي التعزية إلى الرئيس الألماني والمستشارة ميركل، "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، اتقدم لكما ولشعب ألمانيا الصديق ولعائلات الضحايا، بخالص التعازي القلبية الحارة بضحايا حادث الحافلة السياحية ".

وأعرب الرئيس عن بالغ أسفه وتأثره بهذا الحادث الأليم، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل، ولألمانيا وشعبها الصديق الخير والازدهار.

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