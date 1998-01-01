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الشرطة تكشف تفاصيل مقتل الطفل قديح وسط قطاع غزة

الخميس 18 أبريل 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف تفاصيل مقتل الطفل قديح وسط قطاع غزة


غزة / سما /

 أعلنت المباحث العامة في غزة اليوم عن استكمالها لقضية مقتل الطفل إبراهيم قديح (13 عاما) من المحافظة الوسطى إثر مشاكل عائلية على أرض عليها خلافات مالية .

وقال العميد حسام شهوان مدير عام المباحث العامة أن خلافات بين أطراف من عائلة قديح أدت لمقتل طفل من ذات العائلة.

وبين العميد شهوان أن عمليه شجار حدثت في المحافظة الوسطى تخللها اطلاق نار من سلاح حيث قام المدعوان (أ-ق ) و(م- ق ) بإطلاق النار على الطرف الآخر من نفس العائلة فانحرف مسار الرصاصة بعد اصطدامها في سقف البيت وسقطت على رأس الطفل قديح فادت الى مقتله على الفور.

وذكر العميد شهوان أنه بعد عمليه اطلاق النار هرب المذكوران وبعد 3 أيام من الاختباء قاما بتسليم أنفسهما لمباحث الوسطي، موضحا أنه تم تحويل القضية للتحقيق المركزي في المباحث العامة لاستكمال الاجراءات بحق المذكورين ولمحاولتهم اخفاء بعض معالم الجريمة.

وفي ذات النطاق قال المقدم سمير العريني مسؤول التحقيق بالمباحث انه بعد تفويض مدير عام المباحث التحقيق المركزي للعمل على القضية تم استكمال كافه الإجراءات القانونية واعتراف المذكورين بعمليه اطلاق النار حيث تم ضبط 2 قطعه سلاح من نوع كلاشنكوف بالإضافة لمسدس تم استخدامهما بعملية اطلاق النار .

وأضاف المقدم العريني أنه بعد معاينة مكان اطلاق النار تم معرفه كافه التفاصيل المتعلقة بالقضية واستكمال الإجراءات القانونية، و تحويل المتهمين إلى النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية.

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